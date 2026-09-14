закрыть
15 сентября 2026, вторник, 13:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Папа Леў XIV прызначыў новага кіраўніка для беларускіх грэка-каталікоў

2
  • 14.09.2026, 21:50
  • 1,718
Папа Леў XIV прызначыў новага кіраўніка для беларускіх грэка-каталікоў
Лявонцій Тумоўскі
Фота: «Хрысціянская візія»

Ім стаў беларус.

Папа Леў XIV прызначыў новага апостальскага адміністратара для грэка-католікаў Беларусі (фактычна кіраўніка Беларускай грэка-каталіцкай царквы), паведамляе «Хрысціянская візія».

14 верасня Пап Леў XIV прыняў прашэнне аб адстаўцы архімандрыта Сяргея Гаека, пададзенае ім у сувязі з дасягненнем паважнага веку. Архімандрыт Гаек узначальваў Апостальскую адміністратуру для грэка-каталікаў у Беларусі з 1994 года. Айцец Аляксандр Надсан, у сваю чаргу, быў кіраўніком грэка-каталікаў на эміграцыі.

Сяргей Гаек быў палякам паводле паходжання, ён нарадзіўся ў 1949 годзе ў Лышкавіцах Лодзінскага ваяводства.

Новым апостальскім адміністратарам гэтай царкоўнай структуры Папа прызначыў беларуса, айца Лявонція Тумоўскага.

Лявонцій (у свеце Аляксандр) Тумоўскі нарадзіўся 9 ліпеня 1973 года ў Полацку, дзе скончыў школу. Вучыўся ва Украінскім каталіцкім універсітэце. З 2003 года быў настаяцелем Барысаглебскага манастыра ў Полацку і пробашчам парафіі святамучаніка Язафата Кунцэвіча. У 2006 годзе быў прызначаны протапрэсвітарам Усходняга протапрэзбітэрата Беларускай грэка-каталіцкай царквы.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар