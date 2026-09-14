закрыть
15 сентября 2026, вторник, 13:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Волковыске открывается новый пункт обучения при Союзе поляков Беларуси

5
  • 14.09.2026, 22:09
  • 3,164
В Волковыске открывается новый пункт обучения при Союзе поляков Беларуси

Об этом сообщил Анджей Почобут.

В Волковыске 15 сентября откроется новый пункт обучения при Союзе поляков Беларуси, сообщил экс-политзаключенный Андрей Почобут.

«Председатель отделения СПБ Ежи Чупрета лично показал мне место, где с завтрашнего дня дети смогут учиться родному языку. Волковыск для нас — место стратегическое, в 2022 здесь обрусили польскую школу», — написал Почобут в соцсети X.

Напомним, что завтра Анджей Почобут планирует вернуться из Беларуси в Польшу.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар