В Волковыске открывается новый пункт обучения при Союзе поляков Беларуси5
- 14.09.2026, 22:09
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Об этом сообщил Анджей Почобут.
В Волковыске 15 сентября откроется новый пункт обучения при Союзе поляков Беларуси, сообщил экс-политзаключенный Андрей Почобут.
«Председатель отделения СПБ Ежи Чупрета лично показал мне место, где с завтрашнего дня дети смогут учиться родному языку. Волковыск для нас — место стратегическое, в 2022 здесь обрусили польскую школу», — написал Почобут в соцсети X.
W Wołkowysku jutro otwiera się nowy punkt nauczania przy ZPB. Prezes oddziału ZPB Jerzy Czupreta osobiście pokazała mi miejsce gdzie od jutra dzieci będą mogli uczyć się języka ojczystego. Wolkowysk to dla nas miejsce strategiczne, w 2022 tu zrusyfikowano szkole PL pic.twitter.com/U6mG42Rmz2— Andrzej Poczobut (@poczobut) September 14, 2026
Напомним, что завтра Анджей Почобут планирует вернуться из Беларуси в Польшу.