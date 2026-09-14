Украина готовит к бою новую баллистику

Украина готовит к бою новую баллистику8
- 14.09.2026, 22:18
- 6,858
Эксперт оценил преимущества ракеты FP-7.
Новая украинская ракета FP-7 сейчас проходит испытания. Это аналог американского ATACMS с дальностью поражения цели 200 км. Уникальность украинской FP-7 в том, что она имеет отклонение от цели всего лишь 14 метров. Преимущества новой ракеты в эфире телеканала FREEДОМ сегодня, 14 сентября, проанализировал военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.
Он заметил, что, имея собственную ракету FP-7, Украина не будет зависеть от поставок аналогичных западных средств поражения.
- Мы уже не будем просить о поставках американских ATACMS, не будем согласовывать конечные цели ударов на территории Российской Федерации. И самое главное — отклонение от цели. Российские средства поражения имеют отклонение от цели 100 и более метров, — сказал Снегирев.
По его мнению, удары ракетами FP-7 парализуют логистику оккупационной армии на расстоянии до 200 км.
«А это, в том числе и аэродромы базирования самолетов «Миллерово» и «Балтимор», что снизит возможность террора с использованием КАБов. Это и базы материально-технического обеспечения, это пункты дислокации личного состава, это системы ПВО и, соответственно, пункты хранения горюче смазочных материалов», — обратил внимание аналитик.
Также он считает, что имея ракету FP-7 Силы обороны смогут уничтожать российские установки, которые запускают баллистику по Украине.
Добавим, на сайте компании Fire Point, которая является производителем ракеты FP-7, указано, что она имеет такие характеристики:
- максимальная полезная нагрузка — 150 кг;
- рабочая дальность — до 200 км;
- максимальная скорость 1500 м/с;
- высота полета — 65 км;
- точность — 14 м.