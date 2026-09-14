Эксперт назвал уязвимое место Кремля 1 14.09.2026, 22:32

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Как ударить по экономике России еще сильнее.

Чтобы нанести российской экономике ощутимый ущерб, Украине следует оказывать давление не только на нефтеперерабатывающую отрасль, но и на логистику, топливные склады и авиасообщение.

Об этом в интервью «Униан» рассказал основатель группы Prime Дмитрий Леушкин.

«Нужно душить не нефтяные доходы, а экономику в целом. Авиасообщение, логистику. Ударять не только по нефтепереработке, а именно по складам топлива, потому что это наносит довольно высокий и существенный ущерб», – сказал он.

Леушкин отметил, что особенно ощутимыми могут быть потери от повреждения крупных топливных резервуаров и ограничения работы портов и аэропортов.

«Нужно наносить удары по самолетам. Их не так много, поскольку они не могут их восстанавливать. Нужно делать это ночью, когда там нет населения, наносить удары по этим самолетам на аэродромах. Если мы не долетаем до аэропортов Шереметьево, Внуково, то есть Ростов. Вывести из строя 50% самолетов гражданской авиации будет хорошо, они уже перестанут летать», – подчеркнул эксперт.

В то же время он скептически оценивает возможный экономический эффект от ударов по отдельным российским компаниям, таким как маркетплейсы Wildberries и Ozon. По мнению эксперта, даже их банкротство не окажет достаточного влияния, чтобы существенно пошатнуть экономику Кремля.

«Это не приведет к полному краху экономики. Маркетплейсы Wildberries и Ozon – это хорошо, но они ничего не решат», – отметил эксперт.

Зато авиационная отрасль, по его мнению, имеет гораздо большее системное значение для России из-за огромной территории страны. Эксперт считает, что серьезные проблемы с авиасообщением могли бы иметь масштабные последствия для российской экономики.

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