Президент Сербии Вучич назвал точный день, когда уйдет в отставку 15.09.2026, 7:45

Александар Вучич

При этом после этого он возьмет участие в предвыборной кампании.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что 27 сентября он собирается уйти в отставку. При этом после этого он возьмет участие в предвыборной кампании.

Об этом сообщает Blic.

По словам Вучича, во время своей отставки он выразит благодарность гражданам Сербии, а позже пригласит новых представителей власти на теледебаты.

«Я поблагодарю граждан. Я приглашу всех, кто придет к власти, на теледебаты. Я был президентом нашей страны очень долго. Я не смог бы этого сделать без наших граждан. Я верно, преданно, усердно и самоотверженно служил гражданам Сербии, боролся, а теперь ухожу как обычный гражданин», - сказал сербский президент.

При этом он добавил, что после этого примет участие в предвыборной кампании. Отметим, что в конце октября в Сербии пройдут досрочные выборы в парламент.

«У меня также есть грузовик, у меня есть своя машина. Я также приобрел кемпер, так как не смогу ночевать везде. Я поеду в самые отдаленные деревни и останусь там допоздна. Деревень еще много. Тысячи и тысячи других деревень, в которых я еще не был. Я хочу посетить и города, я хочу побывать в каждом городе, побывать перед магазином, перед дискотекой, поговорить с людьми», - резюмировал Вучич.

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