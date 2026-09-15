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В Литву с территории Беларуси впервые залетел дрон

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  • 15.09.2026, 10:57
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В Литву с территории Беларуси впервые залетел дрон

Его сбили самолеты НАТО.

В ночь с 14 на 15 сентября в Литве был объявлен желтый уровень воздушной угрозы из-за дрона, который нарушил воздушное пространство. Вскоре истребители НАТО сбили его.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на пост президента Литвы Гитанаса Науседы в соцсети Х.

Согласно публикациям в СМИ, в ночь на 15 сентября вооруженные силы Литвы предупредили о потенциальной воздушной угрозе. Вскоре стало известно, что причиной тому стал дрон, который залетел в страну с территории Беларуси.

Через время глава Центра управления кризисными ситуациями Вильмантас Виткаускас сообщил, что дрон был уничтожен.

«Да, минуту назад я получил информацию об успешном уничтожении дрона», - сказал он.

Позже в этом Центре уточнили, что дрон был уничтожен в Кайшядорисском районе, недалеко от села Праткунай. По предварительным данным, беспилотник вошел в воздушное пространство Литвы с территории Беларуси.

Еще через некоторое время президент Литвы Гитанас Науседа тоже официально подтвердил, что над страной был дрон, и истребители НАТО его успешно уничтожили.

«Беспилотник, только что вошедший в воздушное пространство Литвы, был уничтожен истребителями НАТО. Я благодарю персонал союзников за оперативную реакцию. В условиях усиления агрессии России против Украины такая готовность жизненно важна для нашего региона. Вместе с нашими союзниками по НАТО Литва будет защищать свое воздушное пространство», - резюмировал он.

Дрон уничтожили итальянские военные, участвующие в миссии НАТО по защите воздушного пространства стран Балтии, сообщили в Вооруженных силах Литвы.

«Не будем спешить с выводами. Будет проведено расследование и оценены все обстоятельства. Дело в том, что подобных инцидентов не станет меньше, самое важное на данный момент — это нейтрализация угрозы и отсутствие опасности для населения. Благодарим союзников за оперативную реакцию и точный выстрел», — заявили литовские военные.

Неизвестный объект заметили в воздушном пространстве Литвы примерно в полночь. Для его перехвата с авиабазы Шяуляй поднялись итальянские истребители. Около 00.20 военные идентифицировали объект как беспилотник и сбили его.

Обломки дрона нашли в районе деревни Праткунай Кайшядорского района, недалеко от Каунаса. Место оцепили, там работают военная и обычная полиция. Угрозы для местных жителей нет.

Отмечается, что это первый случай за время вторжения РФ в Украину, когда беспилотник был сбит над территорией Литвы. Всего за два дня до этого в стране также объявляли воздушную тревогу и поднимали истребитель НАТО, однако тогда отметки на радарах оказались стаей птиц.

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