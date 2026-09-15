Взрывы под Волгоградом: во время ракетной атаки загорелся крупный завод 3 15.09.2026, 8:36

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Предприятие считается одним из крупнейших производителей цемента во всей России.

В ночь на 15 сентября на территории одного из крупнейших цементных заводов России, расположенного в Волгоградской области, прогремели мощные взрывы. До этого в регионе объявили воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников и ракетной опасности, сообщает «Фокус».

Под Волгоградом после взрывов горит завод "Себряковцемент"

Фото: Exilenova+

Взрывы прогремели на территории АО «Себряковцемент» в городе Михайловка Волгоградской области. После них там наблюдается сильное задымление, а на место происшествия в экстренном порядке выехали пожарные. Об этом сообщили OSINT-каналы.

«Взрывы прогремели на территории АО «Себряковцемент» в Волгоградской области; перед этим в городе была объявлена ракетная и дронная опасность, на предприятие выехали пожарные бригады», — пишут аналитики.

На кадрах с места событий, которые распространяются в сети, видно, как над территорией предприятия поднимается густой дым.

Как уточнил мониторинговый канал Dnipro Osint (Гарбуз), взрывы прогремели в районе цементной печи № 5. Это одна из ключевых технологических линий предприятия.

Что известно об АО «Себряковцемент»

АО «Себряковцемент» считается одним из крупнейших производителей цемента во всей России. Как свидетельствуют данные из открытых источников, производственная мощность завода составляет 4,06 млн тонн цемента и 3 млн тонн клинкера в год.

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