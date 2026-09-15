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США заявили о размещении оружия на орбите Земли

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  • 15.09.2026, 9:34
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США заявили о размещении оружия на орбите Земли

Пентагон начал открыто использовать наступательные возможности в космосе.

Космические силы США разместили на орбите Земли «оружие для контроля космического пространства». Об этом на Конференции по воздушной, космической и кибервойне заявил министр ВВС США Трой Мейнк, пишет журнал Air & Space Forces Magazine. Это самое прямое на сегодняшний день признание Пентагоном того, что США используют наступательные возможности в космосе.

«Сегодня мы продолжаем обеспечивать свою готовность к противостоянию меняющимся угрозам, где бы они ни существовали, — сказал Мейнк. — Именно поэтому Космические силы теперь располагают на орбите средствами управления космическим пространством, способными защитить объединенные силы от враждебных действий противника».

Как отмечается, такое упоминание существующих на орбите космических вооружений — это первый подобный случай. Во время сессии вопросов и ответов после своего выступления Мейнк сказал, что это признание было преднамеренным, а формулировка — «очень хорошо продуманной».

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«Крайне важно, чтобы мы сохраняли свое превосходство не только в воздухе, но и в космосе, — сказал он. — Поэтому нам пришлось предпринять шаги, чтобы в случае угрозы мы могли дать отпор».

Мейнк отказался обсуждать возможности космического оружия более подробно во время брифинга с журналистами.

Чиновник заявил, что Космические силы в настоящее время работают над распространением систем, предназначенных для отслеживания и уничтожения угроз из космоса, и выделил два ключевых направления: программу космических перехватчиков и систему обнаружения движущихся воздушных целей в космосе. Обе являются частью усовершенствованной системы противоракетной обороны «Золотой купол» Пентагона.

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