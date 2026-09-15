закрыть
15 сентября 2026, вторник, 12:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Назначен новый командующий Медицинскими силами ВСУ

1
  • 15.09.2026, 9:15
  • 1,734
Назначен новый командующий Медицинскими силами ВСУ
фото: Instagram Константина Гуменюка

Им стал военный хирург.

Медицинские подразделения Вооруженных сил Украины получили нового командующего. Им стал полковник медицинской службы и военный хирург Константин Гуменюк.

До этого Гуменюк занимал должность главного хирурга командования Медицинских сил ВСУ. Указ о данном назначении 14 сентября подписал президент Украины Владимир Зеленский.

В то же время другим своим указом президент освободил от должности генерал-майора Анатолия Казмирчука, занимавшего пост командующего Медицинскими силами ВСУ с ноября 2023 года.

О назначении нового командующего Медицинскими силами ВСУ также сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса. Он рассказал, что такое решение Владимир Зеленский принял совместно с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым. По словам Палисы, Гуменюк пользуется заслуженным авторитетом среди украинских военнослужащих, а также заслужил «доверие волонтерской общины».

«Впереди много работы и сложных задач. Главный приоритет на этой должности — сохранение жизни и здоровья украинского воина», — подчеркнул Павел Палиса.

Кто такой Константин Гуменюк

Константин Гуменюк — известный украинский военный хирург, ранее занимавший должность главного хирурга Вооруженных сил Украины в командовании Медицинских сил ВСУ. Кроме того, он — полковник медицинской службы, педагог, кандидат медицинских наук и доктор медицинских наук.

Гуменюк — заслуженный врач Украины и лауреат Национальной премии имени Бориса Патона.

Прошел путь от фронтового медика до руководителя медицинской службы Вооруженных сил. В мае 2014 года работал в зоне проведения антитеррористической операции. В 2015 году возглавлял хирургическое направление в качестве ведущего хирурга 59-го военно-мобильного госпиталя вблизи Луганска. Впоследствии занимал должность главного хирурга АТО (2017) и операции Объединенных сил (2018–2019). С 2019 года руководил хирургической службой ВСУ.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар