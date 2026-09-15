Назначен новый командующий Медицинскими силами ВСУ 1 15.09.2026, 9:15

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фото: Instagram Константина Гуменюка

Им стал военный хирург.

Медицинские подразделения Вооруженных сил Украины получили нового командующего. Им стал полковник медицинской службы и военный хирург Константин Гуменюк.

До этого Гуменюк занимал должность главного хирурга командования Медицинских сил ВСУ. Указ о данном назначении 14 сентября подписал президент Украины Владимир Зеленский.

В то же время другим своим указом президент освободил от должности генерал-майора Анатолия Казмирчука, занимавшего пост командующего Медицинскими силами ВСУ с ноября 2023 года.

О назначении нового командующего Медицинскими силами ВСУ также сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса. Он рассказал, что такое решение Владимир Зеленский принял совместно с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым. По словам Палисы, Гуменюк пользуется заслуженным авторитетом среди украинских военнослужащих, а также заслужил «доверие волонтерской общины».

«Впереди много работы и сложных задач. Главный приоритет на этой должности — сохранение жизни и здоровья украинского воина», — подчеркнул Павел Палиса.

Кто такой Константин Гуменюк

Константин Гуменюк — известный украинский военный хирург, ранее занимавший должность главного хирурга Вооруженных сил Украины в командовании Медицинских сил ВСУ. Кроме того, он — полковник медицинской службы, педагог, кандидат медицинских наук и доктор медицинских наук.

Гуменюк — заслуженный врач Украины и лауреат Национальной премии имени Бориса Патона.

Прошел путь от фронтового медика до руководителя медицинской службы Вооруженных сил. В мае 2014 года работал в зоне проведения антитеррористической операции. В 2015 году возглавлял хирургическое направление в качестве ведущего хирурга 59-го военно-мобильного госпиталя вблизи Луганска. Впоследствии занимал должность главного хирурга АТО (2017) и операции Объединенных сил (2018–2019). С 2019 года руководил хирургической службой ВСУ.

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