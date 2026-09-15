Лукашенко начал военные учения вблизи границ Польши и Литвы

Лукашенко начал военные учения вблизи границ Польши и Литвы7
- 15.09.2026, 9:42
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Войска будут тренироваться «проводить стратегическую операцию».
Командно-штабные учения с Западным оперативным командованием стартуют 15 сентября, сообщили в Минобороны Беларуси. Будут тренироваться проводить стратегическую операцию.
С 15 по 18 сентября под руководством начальника Генштаба Павла Муравейко войска Западного оперативного командования будут тренировать «совместное решение задач в ходе подготовки и ведения стратегической операции».
Армия отработает прикрытие границы, обеспечение военного положения, борьбу с диверсантами и незаконными вооруженными формированиями, а также противоборство с легкомоторной авиацией и беспилотниками противника.
Будут применяться дроны, использоваться маскировка, выводиться танковые батальоны.
«Практические действия войск оперативного объединения пройдут на полигонах «Гожский», «Брестский» и «Ружанский», а также на участках местности на территории Брестской и Гродненской областей», — сообщили в Минобороны.
«Мы не рассматриваем никакие наступательные действия, и в этой связи различные рассуждения, обсуждения и тематика, которая будет подниматься, что Вооруженные Силы Беларуси якобы готовятся к наступлению на соседние страны, абсолютно беспочвенны и не имеют под собой никаких реальных направлений, реальных результатов», — заявил Муравейко.
Отмечается, что тренировка «стартует согласно плану, носит сугубо оборонительный характер», а численность участников и количество вооружения не превышают параметры, определенные Венским документом 2011 года (согласно ему, уведомлять соседей надо, если численность войск на учениях превышает 9 тысяч человек).