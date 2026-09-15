закрыть
15 сентября 2026, вторник, 12:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко начал военные учения вблизи границ Польши и Литвы

7
  • 15.09.2026, 9:42
  • 3,544
Лукашенко начал военные учения вблизи границ Польши и Литвы

Войска будут тренироваться «проводить стратегическую операцию».

Командно-штабные учения с Западным оперативным командованием стартуют 15 сентября, сообщили в Минобороны Беларуси. Будут тренироваться проводить стратегическую операцию.

С 15 по 18 сентября под руководством начальника Генштаба Павла Муравейко войска Западного оперативного командования будут тренировать «совместное решение задач в ходе подготовки и ведения стратегической операции».

Армия отработает прикрытие границы, обеспечение военного положения, борьбу с диверсантами и незаконными вооруженными формированиями, а также противоборство с легкомоторной авиацией и беспилотниками противника.

Будут применяться дроны, использоваться маскировка, выводиться танковые батальоны.

«Практические действия войск оперативного объединения пройдут на полигонах «Гожский», «Брестский» и «Ружанский», а также на участках местности на территории Брестской и Гродненской областей», — сообщили в Минобороны.

«Мы не рассматриваем никакие наступательные действия, и в этой связи различные рассуждения, обсуждения и тематика, которая будет подниматься, что Вооруженные Силы Беларуси якобы готовятся к наступлению на соседние страны, абсолютно беспочвенны и не имеют под собой никаких реальных направлений, реальных результатов», — заявил Муравейко.

Отмечается, что тренировка «стартует согласно плану, носит сугубо оборонительный характер», а численность участников и количество вооружения не превышают параметры, определенные Венским документом 2011 года (согласно ему, уведомлять соседей надо, если численность войск на учениях превышает 9 тысяч человек).

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар