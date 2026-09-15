Российский фрегат на Балтике устроил рискованную провокацию против Дании и НАТО

Российский фрегат на Балтике устроил рискованную провокацию против Дании и НАТО6
- 15.09.2026, 9:52
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Инцидент произошел недалеко от датского города Гедсер.
В понедельник, 14 сентября, в Балтийском море российский военный фрегат выпустил две сигнальные ракеты в сторону многоцелевого вертолета AS-550 Fennec Военно-воздушных сил Дании, которая входит в НАТО.
Об этом сообщили Вооруженные силы Дании (Forsvaret). По данным Forsvaret, инцидент произошел недалеко от датского города Гедсер, расположенного на южной оконечности острова Фальстер.
Российские военные моряки, находившиеся на фрегате, выпустили в сторону датского военного вертолета AS-550 две сигнальные ракеты. Одна из них пролетела в непосредственной близости от вертолета.
К счастью, этот инцидент ни к чему серьезному не привел, хотя российский военный корабль предпринял действия, создавшие опасную ситуацию для датских военнослужащих во время выполнения планового задания в международном воздушном пространстве.
Согласно информации The Intelligent, Министерство иностранных дел Дании вызвало посла России Владимира Барбина для предоставления официальных объяснений относительно действий российских моряков.
В свою очередь, датский министр обороны Йеппе Бруус назвал инцидент очень серьезным. По его словам, «Россия снизила границы допустимого риска».