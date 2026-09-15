Bloomberg: Что поставлено на карту для Путина на парламентских выборах 3 15.09.2026, 10:36

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Фото: Getty Images

Война все сильнее давит на российскую экономику.

Россияне 18–20 сентября выберут новый состав Госдумы. Это первые парламентские выборы после начала полномасштабной войны против Украины. Победа «Единой России» практически гарантирована, однако для Кремля важен не столько сам результат, сколько явка и готовность россиян поддержать власть на фоне затяжной войны, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

Кремль рассчитывает получить хороший результат «Единой России», который можно будет представить как вотум доверия Путину. Для повышения явки власти активно используют административный ресурс.

При этом война все сильнее давит на российскую экономику. Военные расходы растут, инфляция остается высокой, процентные ставки бьют по бизнесу и потребителям, а прогноз роста ВВП на 2026 год снизился до 0–1%. Удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам также привели к перебоям с топливом и росту цен на бензин.

«Эти выборы станут важным индикатором настроений россиян на фоне войны и растущего экономического давления», — пишет Bloomberg.

Реальной политической конкуренции на выборах нет. Независимые СМИ практически вытеснены из российского информационного пространства, а потенциальных кандидатов тщательно фильтруют. КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди» предлагают социальные меры и конкурируют между собой в патриотической риторике, но не ставят под сомнение курс Кремля. «Яблоко» к выборам не допустили.

Голосование также пройдет на оккупированных Россией территориях Украины. Москва использует выборы, чтобы подкрепить свои претензии на эти регионы.

Новая Дума будет работать до 2030 года — периода, когда Путин потенциально сможет претендовать на шестой президентский срок. Поэтому, несмотря на предсказуемый итог, Кремль внимательно следит за явкой и настроениями общества.

«Для Путина важно не просто победить, а продемонстрировать, что война не подорвала общественную поддержку его власти», — отмечает издание.

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