Мерц о войне в Украине: Перед нами решающие моменты
- 15.09.2026, 10:49
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Берлин продолжит помогать Киеву в отражении российской агрессии.
Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал усилить поддержку Киева, так как, по его мнению, в войне России против Украины настал решающий момент. Об этом пишет немецкое издание Spin.
Заявление об Украине немецкий канцлер сделал во время Арктического саммита лидеров Европы, который 13-14 сентября прошел в Рованиеми (Финляндия).
«Скорее всего, перед нами решающие моменты, возможно, недели или месяцы. Нам нужно защищать мир и свободу в Европе, поэтому я сделаю все, что в моих силах, чтобы сохранить помощь Украине. Это отвечает нашим национальным интересам», - сказал Мерц.
Канцлер отметил, что не только в Восточной Германии, но и по всей стране наблюдается рост настроений по снижению оказания помощи Украине. По его словам, если Москва выиграет войну, то это приведет к непредсказуемым последствиям не только для Германии, но и «для всех».
Мерц заявил, что полон решимости и дальше оказывать помощь Киеву и не отступит в этом «ни на сантиметр».