За снятие 10 рублей в банкомате у гомельчанина взяли комиссию в 5 рублей 6 15.09.2026, 11:43

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иллюстративное фото

Почему?

Гомельчанин dima_gorodkov рассказал в Threads о том, что комиссия за снятие 10 рублей в банкомате «Белинвестбанка» составила 50% от суммы.

«Нужно было сегодня срочно снять 10 рублей с утра для сада с карточки, - пишет он. - Карточка «Беларусбанка». Банкомат рядом был «Белинвестбанка». В итоге за эту десятку взяли комиссию в пять рублей. Как-то не прилично даже».

Пользователи рассказали о похожих примерах с банкоматами других банков. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

- Помню, был у меня случай. На рынке принимали наличные. Мне не хватало пяти рублей. Я пошла снять в ближайший банкомат. У меня был «БелВЭБ». Банкоматов этого банка и партнеров в целом мало было по городу. Поэтому сняла просто в ближайшем. Так вот, сняла я пять рублей, а комиссию сняли шесть рублей, больше суммы, которую я сняла.

- Мне родственница звонит, а я в деревню собралась, говорит: я тебе скину денег, моей маме передай. Скинула мне 2500 на «Альфа-банк», я по дороге заехала в банкомат, не помню чей, комиссию с меня сняли 70 рублей. Нормально так помогла людям.

- «Альфа-банк» тоже 4.50 берет за такие суммы.

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