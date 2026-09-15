закрыть
15 сентября 2026, вторник, 13:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

За снятие 10 рублей в банкомате у гомельчанина взяли комиссию в 5 рублей

6
  • 15.09.2026, 11:43
  • 1,850
За снятие 10 рублей в банкомате у гомельчанина взяли комиссию в 5 рублей
иллюстративное фото

Почему?

Гомельчанин dima_gorodkov рассказал в Threads о том, что комиссия за снятие 10 рублей в банкомате «Белинвестбанка» составила 50% от суммы.

«Нужно было сегодня срочно снять 10 рублей с утра для сада с карточки, - пишет он. - Карточка «Беларусбанка». Банкомат рядом был «Белинвестбанка». В итоге за эту десятку взяли комиссию в пять рублей. Как-то не прилично даже».

Пользователи рассказали о похожих примерах с банкоматами других банков. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

- Помню, был у меня случай. На рынке принимали наличные. Мне не хватало пяти рублей. Я пошла снять в ближайший банкомат. У меня был «БелВЭБ». Банкоматов этого банка и партнеров в целом мало было по городу. Поэтому сняла просто в ближайшем. Так вот, сняла я пять рублей, а комиссию сняли шесть рублей, больше суммы, которую я сняла.

- Мне родственница звонит, а я в деревню собралась, говорит: я тебе скину денег, моей маме передай. Скинула мне 2500 на «Альфа-банк», я по дороге заехала в банкомат, не помню чей, комиссию с меня сняли 70 рублей. Нормально так помогла людям.

- «Альфа-банк» тоже 4.50 берет за такие суммы.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар