Российская фирма отказалась выплачивать зарплату белоруске

Российская фирма отказалась выплачивать зарплату белоруске2
- 15.09.2026, 12:11
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Ситуция, по ее словам, «критическая».
Белоруска sonik06.06 рассказала о «критической ситуации», с которой она столкнулась из-за задержки зарплаты российской компанией.
«Ребята, очень нужен совет и помощь! – пишет она. - Попала в жесткую ситуацию. Я гражданка Беларуси, сейчас нахожусь в Беларуси, официально устроена в компании в РФ, работаю на удаленке.
10-го числа мне не выплатили всю зарплату (выдали копейки), ссылаясь на какие-то внезапные налоговые проверки в фирме.
Подскажите, есть ли какой-то законный способ законно стрясти свои честно заработанные деньги, да еще и в срочнейшем порядке? Куда жаловаться, чтобы руководство зашевелилось прямо сейчас? Трудовой договор на руках.
Ситуация критическая: личные деньги стремятся к нулю, а дома два голодных и вдобавок сильно заболевших рта, которым срочно нужны лекарства. Буду благодарна за любые юридические советы, контакты трудовых инспекций РФ или подсказки Если кто-то сталкивался с задержками из-за «проверок», чем это закончилось?»
По словам пользователей соцсети, подобные случаи не единичные. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
- Если у фирмы реальные проблемы, счета заблокированы, то даже жалобы ничего на решат в короткий срок. Я работала у нас в Беларуси, директору дали штраф за нарушение. Жалоба в соответствующие органы по месту нахождения организации.
- Первый вариант: претензия нанимателю. Второй вариант: обращение в Трудовую инспекцию о факте невыплаты зарплаты или в прокуратуру по месту нахождения организации.
- Такие отношения Беларуси с РФ для наших граждан очень рисковые именно из-за того, что особо никто не поедет туда «клеить разборки». Если у кого-то есть интересные кейсы в этом плане, то тоже интересно будет почитать.