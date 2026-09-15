В Минск вместе с Коулом приехал новый американский переговорщик 1 15.09.2026, 12:34

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Ранее он уже работал в Беларуси.

Вместе со спецпосланником президента США по Беларуси Джоном Коулом в Минск 15 сентября приехал американский дипломат Кристофер Панико, который раньше уже работал в Беларуси. В переговорах с белорусскими властями он заменил бывшего заместителя помощника госсекретаря США Криса Смита, пишет «Зеркало».

Нынешняя должность Панико не указана официально Госдепартаментом. Ранее он был заместителем директора Управления разведывательных операций и надзора Бюро разведки и исследований Госдепартамента.

Он работал в Минске еще в миссии ОБСЕ, а затем вернулся туда американским дипломатом и в 2010—2012 годах был политико-экономическим сотрудником/руководителем соответствующего направления посольства США.

Представители Беларуси и США на переговорах в Минске. Первый в заднем ряду, рядом с главой КГБ Иваном Тертелем, — американский дипломат Кристофер Панико.

Как отмечается, Панико теперь занял в переговорах с Минском место Криса Смита, который занимал должность заместителя помощника госсекретаря США по Восточной Европе. Именно Смит вместе с Коулом участвовал в предыдущих контактах американской стороны с Александром Лукашенко, в том числе в переговорах об освобождении политзаключенных.

В июле 2026 года Смит покинул свой пост, а в августе возглавил миссию ОБСЕ в Молдове. На этой должности он также стал посредником ОБСЕ в приднестровском урегулировании.

Напомним, 15 сентября Джон Коул прибыл в Минск на очередные переговоры с Александром Лукашенко. Со стороны Беларуси в них участвуют премьер-министр Александр Турчин, глава КГБ Иван Тертель и постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков.

Накануне, 14 сентября, Джон Коул прилетел в Вильнюс, где встретился с главой МИД Литвы Кястутисом Будрисом. Они обсуждали усилия по освобождению политических заключенных в Беларуси и ситуацию с безопасностью в регионе.

Спецпосланник Трампа ранее говорил, что рассчитывает на новые освобождения белорусских политзаключенных примерно в середине сентября. Он напомнил, что США уже добились освобождения пятисот узников, затем еще около двухсот по указам о «помиловании», подписанным Лукашенко.

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