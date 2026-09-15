«Это произойдет после 20 сентября»: политолог назвал важную дату для Украины и РФ 7 15.09.2026, 13:38

9,760

Владимир Фесенко

Трамп, как всегда, анонсирует то, чего еще нет.

Президент США Дональд Трамп вчера в соцсети Truth Social заявил, что Украина согласилась не наносить удары по объектам российской энергетики. По его словам, РФ согласилась поступить точно так же.

Прокомментировать сложившуюся ситуацию сайт Charter97.org попросил известного украинского политолога, главу Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимира Фесенко:

- Трамп в своем стиле. Он, как всегда, анонсирует то, чего еще нет. Он так делал неоднократно в процессе переговоров о перемирии с Ираном: анонсировал, мол, все договорились и так далее. Но мы видим, что война так и не закончилась. Да, были договоренности про перемирие, которые в итоге так и не были реализованы. Сейчас очень похожая история.

Ни Москва, ни Киев не подтверждают наличие таких договоренностей. То есть Трамп сказал, что все, Киев не будет бить по российским НПЗ, Россия не будет делать того же самого. Хотя в Украине нет на данный момент таких работающих НПЗ, как в России. Поэтому другая совсем ситуация.

Главное, подчеркну, что ни Москва, ни Киев не подтверждают наличие каких-либо договоренностей. Хотя не исключаю, что возможно есть какие-то консультации в закрытом режиме об этом энергетическом перемирии. Это возможно.

- В чем же тогда смысл заявлений Трампа?

- Это методика Трампа. Когда он говорил о прекращении огня в Персидском заливе, то это же давало эффект. Вроде бы чисто медийная активность, но тогда, после таких заявлений Трампа, практически всегда, пусть временно, но снижалась цена на нефть.

То есть заявления Трампа влияли на рынок, на цену на нефть на глобальных рынках. И сейчас Трамп, думаю, хочет добиться такого же эффекта, пусть временного, но такими заявлениями оптимистическими он хочет, чтобы в результате рынок цены на дизель в США тоже отреагировал, чтобы цена на дизель, на бензин стала снижаться.

- Почему тема цены на дизель очень важна для Трампа?

- Потому что в США это давняя закономерность политическая. Если во время выборов растет цена на бензин и дизель в Соединенных Штатах, это означает, что партия правящего президента или президент, если это президентские выборы, проиграет выборы. Это железная закономерность. И сейчас это огромный риск для Трампа.

Если республиканцы потеряют контроль над обеими палатами Конгресса и над Сенатом, над Палатой представителей, то тогда возникнет риск импичмента для Трампа. Так что это его интерес. Вот эти заявления он делает не столько для Украины и тем более не для России, а делает это для американской аудитории, чтобы добиться хотя бы временно такого эффекта снижения цены на дизель.

Хотя на самом деле главная причина высоких цен на дизель в США — это не Украина, не украинские удары по НПЗ. Это, прежде всего, война с Ираном. И то, что эта война так и не закончена, и заблокирован Ормузский пролив, а сейчас еще и Баб-эль-Мандебский пролив между Красным морем и Индийским океаном — вот это главная причина. Но какой-то небольшой эффект связан с тем, что Россия действительно прекратила экспортировать свой дизель на мировые рынки. Хотя на самом деле нет дефицита дизеля в России.

Это такая некоторая стабилизирующая мера, и она лишь косвенно связана с ударами по российских НПЗ. Тем не менее интерес США к переговорам о перемирии действительно есть. Поэтому американцы, думаю, эту тему будут продвигать. Дальше вопрос только в том, удастся ли договориться. Тут есть разные варианты. Они могут параллельно договариваться, как это было и в прошлом году, отдельно с русскими, отдельно с нами, и могут выйти на какое-то соглашение.

Для россиян важно, чтобы мы прекратили удары по их НПЗ. Русские же бьют у нас не по НПЗ, они давно их разрушили, еще в 2022-ом году. Бьют русские по АЗС и по объектам инфраструктуры. И Зеленский вчера вечером сказал, что мы заинтересованы в том, чтобы была договоренность о том, что не будет ударов, например, по зернохранилищам, по объектам продовольственной политики, по портовой инфраструктуре и так далее.То есть договоренности в более таком широком масштабе. Согласятся ли на это в России, не совсем уверен.

Тут надо договариваться так, чтобы обе стороны согласились на список противоположной стороны. Согласились не носить удары по конкретным объектам. Это должно быть все-таки согласовано. Поэтому, видимо, понадобятся переговоры в трехстороннем формате. Сейчас идут консультации про возобновление этих переговоров. И вроде бы обе стороны готовы их возобновить.

Скорее всего, это произойдет после 20 сентября, после выборов в Госдуму России. Так что пока есть идея, есть благое пожелание Трампа, который он решил в своем стиле сделать благой вестью, что вот все уже решено, все уже договорились.

На самом деле только начинают договариваться. А дальше вопрос. Смогут договориться или не смогут? Уверенности в этом нет. Стоит отметить, что Трамп очень важен для Кремля. Поэтому могут пойти навстречу Трампу перед выборами в Конгресс, могут договориться об определенном компромиссе.

Но договориться так, чтобы это работало только до 3 ноября - до выборов в Конгресс. На тот момент для Трампа это уже утратит актуальность. А для русских важно возобновить удары по украинской энергетике накануне зимы, во время зимы. Они просто найдут повод, как нарушить эту договоренность и возобновить удары по энергетике.

Вот такая ситуация. Она, может быть, не очень оптимистична. Тем не менее, думаю, что будет, так или иначе, попытка выйти на какую-то договоренность по этому перемирию. Будет ли эта договоренность и будет ли она работать, вот тут, к сожалению, пока много скептических ожиданий.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com