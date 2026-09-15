ВСУ успешно наступают на Лиманском направлении 15.09.2026, 12:59

Освобожденные территории показали на карте.

За минувшие сутки Силы обороны Украины полностью освободили населенный пункт Среднее и отбросили российских оккупантов в районе Шандриголово в Краматорском районе Донецкой области.

Об этом свидетельствует карта украинского аналитического проекта DeepState.

Согласно информации DeepState, Среднее полностью освобождено, а возле Шандриголово российских оккупантов отбросили. В районах этих населенных пунктов продолжаются бои. Среднее и Шандриголово входят в Краматорский район Донецкой области.

Они располагаются недалеко от Лимана, в районе которого Силы обороны Украины сейчас проводят наступление. По данным Генштаба ВСУ, вчера, 14 сентября, оккупационная армия РФ восемь раз атаковала позиции ВСУ на Лиманском направлении.

Украинские бойцы все атаки отбили. Бои шли в районах Новоегоревки, Новоселовки, Дробышево, Лимана и Ямполя.

Напомним, несколько последних месяцев Силы обороны Украины в режиме секретности проводили наступление на Лиманском направлении. В результате у армии РФ посыпался фронт, а ВСУ форсировали реку Жеребец и ввели резервы.

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