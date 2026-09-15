Что бывает, когда знаменитый дизайнер берется за дешевый Fiat 7 15.09.2026, 13:08

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Фото: GFG Style

Знаменитые дизайнеры превратили дешевый Fiat в необычный электромобиль.

Дешевый электромобиль Fiat Topolino неожиданно стал основой для двух ярких дизайнерских проектов. На автосалоне Salone Auto Torino в Италии Фабрицио Джуджаро и предприниматель Лапо Элканн представили две уникальные версии миниатюрного электрокара под названиями Top L и Top J, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Topolino создан прежде всего для коротких поездок. Модель стоит от $13 995, а максимальная скорость стандартной версии составляет всего 30 км/ч. После установки специального комплекта скорость можно увеличить до 40 км/ч, что позволяет выезжать на некоторые общественные дороги. По сути, это скорее электрический аналог гольф-кара, чем обычный автомобиль.

Однако дизайнеры решили изменить характер машины. Top L получил открытый кузов и двухместный салон. Создатели вдохновлялись Porsche 550 Джеймса Дина, известным под прозвищем «Little Bastard». Автомобиль окрашен в матовый аквамариновый цвет, а салон отделан кожей и алькантарой.

Фото: GFG Style

Top J, напротив, сделали более практичным. В нем четыре места, расположенные спиной друг к другу, а сине-зеленая окраска отсылает к Ferrari 166 MM 1950-х годов, принадлежавшему деду Элканна Джанни Аньелли.

«Даже доступные автомобили способны вызывать эмоции», — пишут авторы проекта.

Фото: GFG Style

Фото: GFG Style

О серийном производстве или продаже машин пока не сообщается. Эти две версии скорее стали дизайнерским экспериментом, показывающим, что даже самый простой электромобиль может быть интересным объектом автомобильного дизайна.

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