«Если не мы, то кто»: как украинские почтальоны работают под огнем 15.09.2026, 12:46

фото: epravda.com.ua

«Укрпочта» превратилась в жизненно важную службу.

Украинская государственная почтовая служба «Укрпочта» превратилась в жизненно важную службу для жителей прифронтовых районов. Ее сотрудники доставляют продукты и лекарства, выплачивают пенсии и принимают платежи за коммунальные услуги, рискуя попасть под российские атаки, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

Глава «Укрпочты» Игорь Смелянский каждое утро оценивает ситуацию на фронте и решает, куда можно отправлять почтовые машины. Главная опасность для водителей и почтальонов — российские дроны.

«Если сегодня ехать слишком опасно, мы не поедем. Поедем завтра или отправимся в другое место. Главное — быть максимально гибкими», — рассказал Смелянский.

По его словам, отказаться от поездки тоже нельзя. В удаленных селах у людей может не быть другого источника еды и лекарств, а дорога до ближайшего города бывает слишком опасной.

При этом сама почта стала одной из целей российских атак. С начала полномасштабной войны были повреждены сотни отделений и автомобилей «Укрпочты», более 50 сотрудников погибли.

Журналисты BBC побывали в одном из прифронтовых районов Запорожской области вместе с 38-летней начальницей почтового отделения Катериной Маринич. Ее отделение уничтожил российский дрон, но она продолжила приезжать к своим клиентам на почтовом фургоне.

«Это моя работа. Если я не буду этого делать, кто будет?» — сказала Маринич.

Для многих пожилых жителей такие поездки стали не просто способом получить пенсию или лекарства. Почтальон может быть последней связью с украинским государством и внешним миром.

«Они любят меня, я им нужна. Они ждут меня», — говорит Маринич.

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