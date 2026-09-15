«Город исчез»: минчане делятся фото необычного утра
- 15.09.2026, 12:51
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Столицу Беларуси окутал сильный туман.
Сегодняшнее утро для минчан выдалось необычным и атмосферным. Столицу Беларуси окутал сильный туман.
Жители Минска делятся фото и комментариями в соцсетях. Сайт Charter97.org приводит некоторые из них:
- Выглядываю в окно – город исчез, все в тумане.
- Ну и как сейчас на работу идти?
- Минск в плену тумана.
- Давно не было такого атмосферного утра.
Некоторые минчане высказали предположение, что причиной плохой видимости был не туман.
«Туман снизу, от земли поднимается. Это не туман. Такое же былр прошлой осенью по всему миру. Все соцсети видео выкладывали. Это химию распыляют», - пишет superdeutsch_mit_ludmila.
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