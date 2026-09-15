В Сербии студенты бросили вызов президенту Вучичу в предвыборной гонке 15.09.2026, 13:21

1,400

Александр Вучич

В центре Белграда прошел протестный марш.

В Сербии студенческое движение официально вступило в предвыборную гонку, бросив вызов действующему президенту Александару Вучичу, и прошло протестным маршем по центру Белграда.

Об этом сообщает AP.

Студенты университетов, которые почти два года возглавляли антиправительственные протесты в Сербии, в понедельник, 14 сентября, официально подали список кандидатов «Студенческий список – студенты побеждают» для участия в досрочных парламентских выборах.

Студенческое движение подало свой избирательный список в государственные избирательные органы после шествия по центру Белграда. К шествию присоединились несколько тысяч человек, сообщает издание.

Выборы 25 октября считаются серьезным испытанием для президента Александра Вучича и его Сербской прогрессивной партии, которая удерживает власть в стране с 2012 года.

Первым поводом для протестов стала трагедия на железнодорожном вокзале 1 ноября 2024 года, в результате которой на севере Сербии погибло 16 человек.

Студенты требовали привлечения к ответственности за обрушение бетонного навеса в городе Нови-Сад, утверждая, что коррупция привела к некачественному выполнению ремонтных работ на здании.

Вучич занимает пост премьер-министра или президента Сербии с 2014 года. Он объявил, что уходит в отставку с 27 сентября, однако будет баллотироваться на следующих выборах на пост премьер-министра. До этого президент Сербии распустил парламент и назначил досрочные выборы в Народное собрание на 25 октября.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com