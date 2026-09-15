В Минск перестал летать люксовый VIP-авиалайнер с билетами по огромной цене 15.09.2026, 13:44

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фото: blizko.by

Рейс продержался в расписании всего несколько недель.

В Беларусь перестал летать уникальный VIP-авиалайнер с билетами по огромной цене. Рейс люксовой авиакомпании из Ирана продержался в расписании всего несколько недель, заметил портал Blizko.by.

Речь идет об иранском перевозчике Atlas Air. В расписании его рейсов в Минск был заявлен уникальный McDonnell Douglas MD-87. Конфигурация люкс-салона рассчитана всего на 25 пассажиров. Кресла раскладываются в полноценные спальные места, есть отдельная зона для переговоров и приватное пространство. Внутри все сделано так, чтобы ощущение было ближе к пятизвездочному отелю, чем к обычному самолету.

Билеты поступили в продажу примерно по 960−1220 долларов за место в один конец и до 2400 долларов за билет туда-обратно.

Первый регулярный рейс был заявлен на 16 августа; до этого самолет прилетал в Минск 9 августа. В дальнейшем рейсы должны были выполняться раз в неделю по воскресеньям.

В сезонном расписании на сайте Национального аэропорта Минск эти рейсы ни разу не были отражены, хотя с момента объявления это PDF-расписание обновлялось на сайте дважды.

По данным Blizko.by, действительно были выполнены полеты IRH6446 / ATS6446 из Тегерана в Минск и IRH6447 / ATS6447 из Минска в Тегеран, но всего по четыре рейса: 16 августа, 23 августа, 30 августа и 6 сентября.

В онлайн-табло Национального аэропорта Минск эти рейсы удалось заметить всего раз, причем в графе «Авиакомпания» напротив рейса ATS6446 значилось «Частные владельцы». Но все эти восемь рейсов можно было отследить на онлайн-авиарадарах вроде Flightradar24.

Очередной рейс должен был состояться в воскресенье, 13 сентября, но его, судя по открытым данным, не было.

Более того: Минск вообще пропал из списка направлений, которые можно выбрать на странице бронирования на сайте авиакомпании Atlas.

По какой причине был отменен рейс, пока неизвестно: никаких официальных заявлений ни одной из сторон сделано не было.

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