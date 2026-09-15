Помощник Путина занервничал из-за слов Сикорского

Помощник Путина занервничал из-за слов Сикорского19
- 15.09.2026, 13:52
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Патрушев пообещал уничтожить Варшаву «за два-три дня».
Россия уничтожит Польшу в кратчайшие сроки, если та решит начать войну, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью «АиФ». «В случае вступления Польши в военные действия против России, наша страна применит весь арсенал имеющихся у нее сил и средств, и польская государственность прекратит свое существование за два-три дня», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
По мнению Патрушева, глава МИД Польши Радослав Сикорский, заявляя о военном превосходстве Польши, не учитывает, что вооруженные силы РФ на войне против Украины «отнюдь не используют весь свой потенциал». Помощник Путина также обвинил польского министра в «русофобском угаре» и «нежелании обеспечить мирное существование Польши».
Ранее Сикорский заявил о способности поляков и их союзников быстро разгромить российскую армию в случае ее нападения, сославшись на значительное превосходство ЕС в авиации. Министр также обратил внимание, что совокупные оборонные расходы стран Балтии и Северной Европы уже превышают военный бюджет РФ.
По мнению Сикорского, странам ЕС необходимо убедить президента РФ Владимира Путина в своей готовности ответить на возможную агрессию и сделать ее невероятно дорогостоящей для Кремля. Он также призвал НАТО масштабировать учения у Калининградской области, чтобы вынудить Россию перебрасывать военных в регион с украинского фронта.
13 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ближайшие «недели и месяцы» ожидает очень интенсивных военных действий со стороны России, которые могут затронуть территорию республики. Он подчеркнул, что Варшава и ее союзники по НАТО «должны быть готовы к совместному ответу в случае необходимости».