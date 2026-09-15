Жительница Новополоцка о поиске работы: Получила уже 16 отказов

Жительница Новополоцка о поиске работы: Получила уже 16 отказов1
- 15.09.2026, 13:54
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На высокую зарплату белоруска не претендовала.
Жительница Новополоцка m.illusion_maker рассказала о поиске работы в родном городе.
«Неужели в Новополоцке нет нормальной работы с графиком 5/2? – пишет она. - Я получила уже 16 отказов, не дойдя даже до собеседования. И это с учетом того, что 1200 мне хватит».
Пользователи соцсети подтвердили сложную стьуацию с трудоустройством в регионах страны. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
- Тут ни с каким графиком нет нормальной работы.
- Работала в Полоцке с графиком 5/2, в шарашкиной конторе с минимальной зарплатой, не знаю как я там отсидела почти год, но сбежала оттуда.
- Это вы еще в Глубоком не искали работу. И квартиру найти нереально, замкнутый круг.
- Не переживайте, не одни вы такие.
- Город мертвый. Организаций мало.