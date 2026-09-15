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Жительница Новополоцка о поиске работы: Получила уже 16 отказов

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  • 15.09.2026, 13:54
  • 2,606
Жительница Новополоцка о поиске работы: Получила уже 16 отказов

На высокую зарплату белоруска не претендовала.

Жительница Новополоцка m.illusion_maker рассказала о поиске работы в родном городе.

«Неужели в Новополоцке нет нормальной работы с графиком 5/2? – пишет она. - Я получила уже 16 отказов, не дойдя даже до собеседования. И это с учетом того, что 1200 мне хватит».

Пользователи соцсети подтвердили сложную стьуацию с трудоустройством в регионах страны. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

- Тут ни с каким графиком нет нормальной работы.

- Работала в Полоцке с графиком 5/2, в шарашкиной конторе с минимальной зарплатой, не знаю как я там отсидела почти год, но сбежала оттуда.

- Это вы еще в Глубоком не искали работу. И квартиру найти нереально, замкнутый круг.

- Не переживайте, не одни вы такие.

- Город мертвый. Организаций мало.

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