Сбитый над Литвой дрон нес заряд взрывчатки

Сбитый над Литвой дрон нес заряд взрывчатки4
- 15.09.2026, 17:41
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Об этом сообщил министр обороны страны.
Сбитый во вторник 15 сентября над Литвой дрон нес заряд взрывчатки, об этом в «Фейсбуке» написал министр обороны страны Робертас Каунас.
«Операция «Щит» завершена. По окончательным данным, был обнаружен взрывоопасный предмет. Сапёры его обезвредили. Специалисты продолжат исследовать и анализировать дрон», — сообщил он.
Как сообщало агентство BNS, дрон залетел в Литву с территории Беларуси и был сбит итальянскими истребителями, дислоцированными в городе Шяуляй.
В нескольких районах была объявлена воздушная тревога.