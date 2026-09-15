Сбитый над Литвой дрон нес заряд взрывчатки 4 15.09.2026, 17:41

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Робертас Каунас

Фото: Robertas Riabovas/BNS

Об этом сообщил министр обороны страны.

Сбитый во вторник 15 сентября над Литвой дрон нес заряд взрывчатки, об этом в «Фейсбуке» написал министр обороны страны Робертас Каунас.

«Операция «Щит» завершена. По окончательным данным, был обнаружен взрывоопасный предмет. Сапёры его обезвредили. Специалисты продолжат исследовать и анализировать дрон», — сообщил он.

Как сообщало агентство BNS, дрон залетел в Литву с территории Беларуси и был сбит итальянскими истребителями, дислоцированными в городе Шяуляй.

В нескольких районах была объявлена воздушная тревога.

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