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«Щит демократии»: ЕС усилит борьбу с гибридными угрозами из РФ и Белаурси

  • 15.09.2026, 17:13
«Щит демократии»: ЕС усилит борьбу с гибридными угрозами из РФ и Белаурси

ЕС готовится к защите своих демократических институтов.

Европарламент принял отчет о выводах специальной комиссии по «Европейскому щиту демократии», содержащий практические рекомендации о том, как ЕС может приложить больше усилий для защиты своих демократических институтов от иностранного вмешательства и укрепления существующего инструментария.

Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента, передает «Европейская правда».

В ходе голосования доклад получил 420 голосов «за», 220 «против», 26 депутатов воздержались.

Специальная комиссия Европарламента была создана в декабре 2024 года, и ей было поручено оценить интенсификацию и влияние враждебных действий, направленных против ЕС, таких как иностранные манипуляции информацией и вмешательство (FIMI), гибридные атаки и скоординированные кампании дезинформации.

Депутаты Европарламента поддерживают создание Центра демократической устойчивости ЕС. Они рассматривают его как независимый «центр передового опыта» для борьбы с иностранными манипуляциями и дезинформацией, а также для координации национальных мер. Новая структура не должна дублировать существующие инструменты, а, напротив, объединить текущие меры на уровне ЕС в единую структуру с четким видением, мандатом, бюджетом и способностью к действиям. Участие в ней должно быть обязательным для всех государств-членов, а парламентский надзор – обеспеченным.

Россия в докладе названа главной угрозой демократической целостности Европы.

В документе подчеркиваются частые гибридные атаки России на критическую инфраструктуру, такие как кибератаки, физические диверсии, поджоги, шпионаж и подавление сигналов, которые также исходят из Беларуси, Ирана и Северной Кореи.

«Этот доклад не касается регулирования политических взглядов. Он касается защиты нашей демократии от операций иностранного влияния. Российские боты – это не свобода слова. Иностранное вмешательство – это не свобода слова. А манипулирование нашими выборами – это, безусловно, не свобода слова», – сказал докладчик Томас Тобе во время пленарных дебатов.

Депутаты Европарламента требуют расширения санкций в отношении тех, кто способствует распространению дезинформации, и тех, кто помогает обходить существующие санкции.

Депутаты также призывают ЕС уменьшить свою зависимость от технологий, находящихся под иностранным контролем, в критически важных секторах, в частности от американских технологических компаний и китайского оборудования.

С целью защиты целостности выборов от новых угроз и предотвращения финансирования через посредников и вмешательства депутаты Европарламента предлагают классифицировать избирательную инфраструктуру как критически важную.

Они призывают к применению принципа «знай своего донора» в отношении политических пожертвований в криптовалюте, к принятию мер против злонамеренных дипфейков и мошеннической рекламы, а также к усилению защиты кандидаток-женщин.

Депутаты Европарламента отмечают, что ключевое значение имеет повышение медиаграмотности и грамотности в сфере искусственного интеллекта, а также наличие прочного и независимого гражданского общества.

Парламентарии подчеркивают, что для укрепления демократической устойчивости общество должно продолжать функционировать в кризисных ситуациях.

Они рекомендуют проводить регулярные масштабные учения, создать общеевропейское приложение для оповещения о кризисных ситуациях и учредить ежегодный «Европейский день готовности» 24 февраля – в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.

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