«Цифры против Путина»: украинский комбриг назвал главную проблему армии РФ 15.09.2026, 16:41

1,026

Юрий Федоренко

Ложь о «захваченных» городах лишь усугубляет репутационную катастрофу, в которой оказался диктатор.

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки потери российских оккупантов составили 1700 человек. Днем ранее эта цифра составляла 1520 военнослужащих. Средний показатель последних дней — минус 1540 оккупантов ежедневно.

Об этом в своем блоге пишет командир 429-й бригады беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко.

«Эта тенденция позволяет предположить, что в сентябре Силы обороны Украины могут заметно превысить предыдущие рекорды и приблизиться к отметке в 50 тысяч уничтоженных захватчиков за месяц, но и это еще не все, - считает он. - Одновременно враг теряет инициативу на поле боя и терпит одну неудачу за другой на самых горячих участках фронта. Когда российский диктатор лжет о территориальных «достижениях» своей армии, он, вероятно, обращается к зарубежной аудитории, потому что ему уже никто не верит ни в Украине, ни даже в самой России. Иными словами, он пытается укрепить свою «переговорную позицию» перед очередными встречами. Но удается ли ему действительно «произвести впечатление» на международное сообщество?

Ответ прост: военные эксперты во всем мире понимают более или менее реальную картину и ужасаются тому цинизму, с которым российский царь отправляет на убой сотни тысяч своих подданных бессмысленно и беспощадно.

Несколько дней назад своими выводами с широкой аудиторией поделился начальник Генштаба Великобритании, маршал авиации Ричард Найтон. Он отметил, что за время полномасштабной войны общие потери России превысили 1,5 млн военнослужащих, из них треть, то есть около 500 тысяч, погибшие. При этом реальное число российских военных, отправленных «на концерт к Кобзону», может быть значительно выше.

Ричард Найтон обратил внимание на то, что основные потери оккупанты понесли с 2023 года. За это время им удалось захватить лишь 2 % территории Украины. По его словам, «эти цифры иллюстрируют бессмысленную и напрасную трату человеческих жизней ради столь незначительного продвижения и достижения незаконной цели Путина».

Таким образом, российскому царю не удается заморочить голову международным наблюдателям. Ложь о «захваченных» Купянске, Святогорске и населенных пунктах на Лиманском направлении лишь усугубляет репутационную катастрофу, в которой оказался диктатор. Но ловушка, в которую попал Кремль, — это не только «репутационные проблемы». Они лишь следствие реального положения дел на фронте.

Общая картина на сегодняшний день выглядит так: потери российских войск резко растут, при этом враг не только не добивается существенных территориальных успехов, но и начинает терять позиции на ключевых плацдармах. Ситуация остается напряженной: украинские контратаки продолжаются, однако противник также не отказывается от попыток проверить нашу оборону на прочность. Но общий тренд — это движение к нашей Победе.

Мир восхищается украинцами, а мы продолжаем борьбу. В среднесрочной перспективе мы разрушим все планы врага и сформируем выгодную для Украины переговорную позицию. Думаю, уже ни у кого не остается сомнений, что она формируется именно на поле боя, а в долгосрочной перспективе мы создадим предпосылки для демонтажа недоимперии зла. Добро победит, мы победим. Слава Украине!»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com