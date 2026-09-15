Путин стал заложником собственного страха 3 15.09.2026, 16:19

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Главная угроза может исходить не только от Украины.

Путин все больше изолируется от внешнего мира и передвигается по России в условиях, напоминающих поездки главы государства во время войны. Его сопровождают бронированный автомобиль, вооруженный кортеж, усиленная охрана и системы противовоздушной обороны. Даже рабочие кабинеты в его резиденциях устроены по одному образцу, а сами резиденции превращаются в защищенные убежища, пишет Le Monde (перевод — сайт Charter97.org).

После почти полугодового отсутствия Путин этим летом вновь начал ездить по России перед парламентскими выборами. Однако страх перед украинскими беспилотниками фактически превратил его поездки в перемещение мобильной крепости.

Чем дольше затягивается война против Украины, тем сильнее Путин сосредоточен на собственной безопасности. Кремль ведет затяжную войну, которую уже трудно представить как быструю победоносную кампанию.

При этом главная угроза для президента может исходить не только от Украины. Путин уже говорил своим соратникам: «Они меня повесят».

Собеседница Le Monde, изучающая российские элиты и борьбу между различными группировками, считает, что президент напрямую связал собственную судьбу с исходом войны.

«Он боится того, что с ним произойдет, если он потерпит неудачу», — предупредила политолог.

Одновременно в России усиливается влияние силовиков. За четверть века правления Путина представители спецслужб заняли ключевые позиции в государстве и элитах. Особую роль играет ФСБ, преемница КГБ, а численность Федеральной службы охраны после начала войны также значительно выросла.

«Система, созданная для защиты Кремля, одновременно формирует вокруг президента атмосферу страха и подозрительности. В результате Путин оказывается все сильнее отрезан от общества, а его власть все больше опирается на силовой аппарат», — пишет Le Monde.

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