«Сын почти передал мошенникам все мои накопления» 9 15.09.2026, 16:03

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Белоруска чудом не лишилась сбережений.

«Какова вероятность подростку, попавшему в мошенническую схему, на этапе передачи денег случайно встретить майора милиции, занимающегося киберпреступлениями?» — пользовательница Threads поделилась в своей публикации историей совпадения, которое иначе как счастливым не назовешь, заметил «Онлайнер».

Судя по посту белоруски и ее ответам в комментариях, ее 17-летний сын «собрал все деньги, сел в такси и поехал их прятать на остановке возле Смолевичей».

Девушка описала популярную мошенническую схему, которая, к сожалению, продолжает срабатывать:

— Общение было по видеосвязи. Сотрудники на видео выглядели так же, как на фото в интернете (сын решил проверить и загуглил). Несмотря на все разговоры, предупреждения и информацию «из каждого утюга», под давлением «сотрудников милиции», угроз уголовной ответственности собрал все деньги, приехал, спрятал их под елкой, отправил видеоотчет.

На указанной мошенниками точке, продолжает автор, юноша увидел объявление «Не оставляйте деньги на остановочных пунктах». Начал сомневаться, просить доказательства.

— В этот момент к остановке подъехала машина, и сотрудник милиции спросил, не нужна ли сыну помощь, может, нужно подвезти куда-то. Сын все рассказал милиционеру, и чудесным образом я не лишилась всех своих накоплений. Объявление повесил именно этот сотрудник буквально за сутки до происшествия.

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