Визовый центр Италии в Минске приостановил регистрацию новых заявителей в лист ожидания 15.09.2026, 16:12

Причина не называется.

VFS Belarus временно приостановил запись в лист ожидания для подачи заявлений на визу в Италию.

Решение было принято по согласованию с посольством Италии в нашей стране. Срок временной приостановки не указывается. В сообщении лишь уточняется, что запись приостановлена «до особого распоряжения» от итальянской дипмиссии.

«Для заявителей, уже зарегистрированных в листе ожидания: ваша регистрация остается действительной. Как только появятся свободные места для записи, соответствующая информация будет отправлена на адрес электронной почты, указанный при регистрации», — сообщили в VFS Belarus.

Причина приостановки записи в лист ожидания не называется.

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