Kia представила электрический фургон на все случаи жизни 15.09.2026, 16:11

Фото: Kia

Запас хода наиболее мощной версии составит более 460 километров.

Компания Kia представила новый электрический фургон PV7, который рассчитан как на коммерческие перевозки, так и на пассажирские поездки. Премьера состоялась на выставке IAA Transportation 2026 в Ганновере, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Модель построена на специализированной электрической платформе E-GMP.S с ровным полом, позволяющим эффективнее использовать пространство. Грузовая версия в исполнении High Roof предлагает до 8 кубометров полезного объема и способна перевозить до 1,2 тонны груза.

Пассажирский PV7 рассчитан максимум на девять человек, а версии для корейского рынка смогут вместить до 11 пассажиров. Съемные кресла на длинных направляющих позволяют менять конфигурацию салона под разные задачи.

Фото: Kia

Покупателям предложат батареи емкостью 71,5 и 96,2 кВт·ч. Запас хода наиболее дальнобойной версии составит более 460 км по циклу WLTP. Благодаря 800-вольтовой архитектуре зарядка с 10 до 80% займет около 25 минут при использовании станции мощностью 350 кВт.

Kia также оснастила PV7 системой Vehicle-to-Load, позволяющей питать электроинструменты и оборудование от батареи автомобиля.

Всего компания планирует выпустить 23 варианта модели, включая грузовые, пассажирские и версии с шасси-кабиной. «Kia не рассматривает электрические фургоны как второстепенное направление», — отмечают авторы Motor1.

Фото: Kia

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