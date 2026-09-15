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Финляндия одобрила новый пакет военной помощи Украине

  • 15.09.2026, 15:25
Финляндия одобрила новый пакет военной помощи Украине

На 290 миллионов евро.

Финляндия одобрила 34-й пакет военной помощи Украине общей стоимостью 290 млн евро. Он будет включать помощь, о которой Украина срочно просила для подготовки к суровой зиме. Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб в соцсети X.

Как отметил Стубб, решение о выделении нового пакета было принято во вторник, 15 сентября.

«Украина ведет оборонительную борьбу уже пятый год. Мы поддерживаем Украину, потому что это морально правильно. Речь идет о безопасности всей Европы, а значит, и Финляндии», - подчеркнул президент.

Конкретный состав 34-го пакета военной помощи Стубб не раскрыл.

Ранее президент Финляндии заявлял, что Украине необходимо готовиться к худшему сценарию зимой. По его словам, Хельсинки работает над тем, чтобы у Украины было достаточно энергоресурсов.

Также Финляндия готовит для Украины пакет средств противовоздушной обороны, в который должны войти некоторые из наиболее актуальных для Киева позиций.

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