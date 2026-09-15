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Анджей Почобут вернулся из Беларуси в Польшу

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  • 15.09.2026, 15:13
  • 1,978
Анджей Почобут вернулся из Беларуси в Польшу
Анджей Почобут
Фото: facebook.com/andrzej.poczobut.9

Бывший политзаключенный опубликовал в соцсетях видео, записанное на границе.

Экс-политзаключенный и журналист Анджей Почобут вернулся из Беларуси в Польшу, сообщила газета Wyborcza. По данным издания, он пересек границу утром 15 сентября в пункте пропуска «Кузница». Сам он опубликовал в Facebook видео приближения к польскому пункту пропуска.

О своей поездке Почобут рассказывал в Facebook, выкладывая фото мест, которые он посещал.

«В Гродно больше всего не хватает знакомых, которых сегодня легче встретить в Белостоке, Варшаве или Вильнюсе. Раньше я никогда не мог пройти через центр и не увидеть знакомого лица. Теперь это повседневность. Когда я встретил на Советской площади знакомого, он смотрел на меня как на НЛО. И у каждого из моих знакомых, с кем я разговаривал в Гродно, было такое же ощущение», — написал он в одном из постов.

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