Анджей Почобут вернулся из Беларуси в Польшу1
- 15.09.2026, 15:13
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Бывший политзаключенный опубликовал в соцсетях видео, записанное на границе.
Экс-политзаключенный и журналист Анджей Почобут вернулся из Беларуси в Польшу, сообщила газета Wyborcza. По данным издания, он пересек границу утром 15 сентября в пункте пропуска «Кузница». Сам он опубликовал в Facebook видео приближения к польскому пункту пропуска.
Już na terenie Najjaśniejszej pic.twitter.com/3typOFEuRK— Andrzej Poczobut (@poczobut) September 15, 2026
О своей поездке Почобут рассказывал в Facebook, выкладывая фото мест, которые он посещал.
«В Гродно больше всего не хватает знакомых, которых сегодня легче встретить в Белостоке, Варшаве или Вильнюсе. Раньше я никогда не мог пройти через центр и не увидеть знакомого лица. Теперь это повседневность. Когда я встретил на Советской площади знакомого, он смотрел на меня как на НЛО. И у каждого из моих знакомых, с кем я разговаривал в Гродно, было такое же ощущение», — написал он в одном из постов.