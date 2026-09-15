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Литва направит Беларуси ноту из-за вторжения дрона

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  • 15.09.2026, 15:04
Литва направит Беларуси ноту из-за вторжения дрона

Дальнейшие меры будут приняты после расследования.

Министр иностранных дел Кястутис Будрис заявил, что Литва направит ноту Беларуси и проведёт консультации с союзниками по поводу инцидента с дроном, произошедшего ночью, сообщает LRT.

«Во всех случаях нарушения воздушного пространства мы получаем отчет от ВВС: когда, где, местоположение, координаты, что произошло; во всех случаях мы готовим ноту и во всех случаях передаем ее стране, из которой, скажем, влетел самолет или другой объект. В данном случае речь идет о Беларуси», – заявил во вторник журналистам в Сейме глава литовской дипломатии.

«Когда будет проведено расследование и на основе обломков выяснится, чей именно это дрон, тогда мы будем принимать дальнейшие меры с учетом этих данных», – подчеркнул он.

По словам Будриса, Литва проинформировала своих союзников об этом инциденте и намерена проконсультироваться с ними и обсудить ситуацию с безопасностью.

Министр поблагодарил итальянских пилотов, выполняющих миссию НАТО по противовоздушной обороне, за успешную операцию по сбиванию дрона во вторник ночью и отметил, что такие инциденты вызваны интенсивностью военных операций.

Напомним, ночью 15 сентября истребители патрульной миссии НАТО впервые сбили над Литвой беспилотник неустановленного типа.

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