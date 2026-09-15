Аэропорт Вильнюса остановил работу из-за неопознанного объекта 15.09.2026, 14:23

Спустя полчаса аэропорт возобновил работу.

Из-за неопознанного объекта в воздухе сегодня в Вильнюсском аэропорту были временно приостановлены полеты. Около 11:30 работа аэропорта была возобновлена, сообщает LRT.

Представитель Национального центра управления кризисами Дарус Бута сообщил, что рейсы были приостановлены из-за неопознанного объекта, который сейчас пытаются идентифицировать Военно-воздушные силы.

«Ситуация пока не до конца ясна. По последней информации, Вильнюсский аэропорт возобновил работу. Работа была приостановлена, поскольку истребители миссии воздушной обороны НАТО вылетели для идентификации неопознанного объекта, который был замечен на радарах», — сказал он.

Ночью также приостанавливалась работа Вильнюсского аэропорта из-за дрона, который залетел, предположительно, с территории Беларуси. Дрон был сбит истребителем НАТО в Каунасском уезде.

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