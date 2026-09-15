Ученые нашли доказательства существования женщины-фараона 5000 лет назад
- 15.09.2026, 14:16
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Она была полноценным монархом.
Более 5000 лет назад Египтом могла править женщина, причем не как временная регентша или мать наследника, а как полноценный монарх. К такому выводу пришли исследователи, изучив плохо сохранившуюся фотографию древнего артефакта, пишет The Conversation (перевод — сайт Charter97.org).
Речь идет о Меретнейт, жившей во времена Первой династии. Она, предположительно, была дочерью царя Джера и уже давно считалась одной из самых влиятельных женщин своего времени. Ее роскошный погребальный комплекс и найденные там предметы соответствуют статусу правителя-мужчины.
Однако историки не могли точно установить, правила ли Меретнейт самостоятельно. Главным аргументом мог стать древний текст на глиняной печати, найденной в Саккаре в 1940-х годах. От самого артефакта ничего не сохранилось, а исследователям была доступна лишь черно-белая фотография.
На снимке видны четыре царских знака, или сереха. Два из них связывали с царем Джером. Еще два ученый Уолтер Эмери в свое время считал знаками имени Меретнейт, однако качество фотографии не позволяло подтвердить эту версию.
Исследователи применили новую цифровую методику. Они усилили контраст изображения, изолировали иероглифы и преобразовали их в цифровую модель. В результате знаки стали значительно четче.
«Второй и третий серехи содержат знаки, соответствующие основному написанию имени Меретнейт», — отмечают авторы исследования.
По их мнению, это указывает на то, что Меретнейт использовала тот же царский символ, что и мужчины-правители. «Это означает, что она действительно была женщиной-царем, а не просто царицей», — считают исследователи.
Другие находки также подтверждают ее высокий статус. Ее имя встречается на царских печатях и рядом с административными должностями. Исследователи предполагают, что в разные периоды Меретнейт могла быть соправительницей, регентшей и самостоятельно управлять государством.
Таким образом, Меретнейт может считаться второй женщиной-правителем Древнего Египта, чье имя официально зафиксировано в царской символике.