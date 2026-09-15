Reuters: Удары дронов оставили Россию без дизеля

Reuters: Удары дронов оставили Россию без дизеля1
- 15.09.2026, 14:06
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Половина крупнейших российских НПЗ сократили производство после ударов дронов.
Половина из шести крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов в сентябре резко сократила выпуск дизельного топлива или полностью остановила производство после ударов украинских беспилотников, пишет агентство Reuters со ссылкой на российских трейдеров (перевод — сайт Charter97.org).
Киришский НПЗ (полностью прекратил работу https://charter97.org/ru/news/2026/9/2/697019/), а Волгоградский НПЗ и завод НОРСИ работают примерно на четверти мощности. На заводе «Танеко», который был атакован в воскресенье, последствия удара пока оцениваются. В результате производство дизеля на пострадавших предприятиях оказалось в несколько раз ниже обычного уровня.
Атаки усугубляют дефицит топлива в России и уже заставили Москву ограничить экспорт бензина, дизеля и авиакеросина. По данным Международного энергетического агентства, за первые восемь месяцев 2026 года российские НПЗ успешно поражались в среднем раз в три дня.
До введения экспортных ограничений поставки российского дизеля в июне опустились ниже 1 млн тонн. Годом ранее этот показатель составлял около 2,5 млн тонн в месяц. Вместе с газойлем экспорт достигал примерно 1,8 млн тонн против 3,3–3,4 млн тонн годом ранее. Крупнейшими покупателями российского топлива были Турция и Бразилия.
Последствия ощущаются и за пределами России. Средняя цена дизельного топлива в США впервые превысила $6 за галлон. Украина, в свою очередь, считает российские НПЗ законными военными целями, поскольку они обеспечивают российскую армию топливом.