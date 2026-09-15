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Минчанка рассказала, как определить, кто из соседей – из России

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  • 15.09.2026, 14:22
  • 7,758
Минчанка рассказала, как определить, кто из соседей – из России

Простой рецепт.

Минчанка daria_kaparikha рассказала в Threads, как определить, кто из ваших соседей по подъезду приехал из России.

«У меня в подъезде весь первый этаж, четыре квартиры, сдается суточникам, - пишет она. - 99% - россияне. Утром, когда я выхожу на работу, лишь 1% из них здороваются. Остальные просто проходят мимо. А вы здороваетесь с соседями, пусть и незнакомыми?»

Многие пользователи соцсети подтвердили, что у нас в стране принято здороваться с соседями. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— У нас здороваются не только в подъезде, но и во дворе, и в магазинах, кафе и госучреждениях. Почти все люди. Если ты поздароваешься, то 100% ответят. Город небольшой, все свои.

— Как-то девушка в лифт зашла и поздоровалась. Ну и я в ответ. Несложно, ну и едем как не чужие люди. Только вот лифт - в ТЦ.

— Со всеми, кого встречаю в подъезде здороваюсь - у нас так всегда было.

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