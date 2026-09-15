«Есть в происходящем какая-то глубинная ветхозаветная метафизика» 6 Аббас Галлямов

15.09.2026, 14:19

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Все как предрекали эксперты.

Три года назад Путин поручил передать рублевскую «Троицу» РПЦ. Прежде она хранилась в Третьяковке и экспертное сообщество требовало оставить ее на месте, утверждая, что церковники, в отличие от музейщиков, не смогут обеспечить должных условий хранения святыни.

В последние дни появилась информация о том, что проблемы начались. Там сломалось какое-то оборудование, повысилась влажность и так далее. Все как предрекали эксперты.

Есть в происходящем какая-то глубинная ветхозаветная метафизика. Вернее предпосылки к тому, чтобы она возникла. «Троица» столетиями накапливала символический капитал. Она давно уже перестала быть просто предметом церковного обихода, превратившись в одно из высших проявлений русской культуры в том виде, в каком ее себе представляет социум. Она стала визуальным воплощением идеалов гармонии, смирения, любви, единства. И если государство, с утра до вечера рассказывающее о своей преданности идеалам «традиционных ценностей», оказывается неспособно сохранить именно эту реликвию, возникает очень сильный символ. Это ведь не оппозиционеры уничтожают святыню, не либералы и не «бездуховный Запад». Это делают люди, объявившие себя защитниками русской традиции. Власть хотела сказать: «Мы — хранители святыни». Результат это утверждение опровергает: «Никакие вы не хранители. Вы губите то, хранителями чего себя объявили».

Почему я в этой связи упомянул Ветхий Завет? Потому что там если что-то происходит, то сплошь и рядом не само собой — в соответствии с логикой какого-то частного процесса, — а потому что таков был высший замысел. Бог часто использует Икс для воздействия на Игрек.

У Исайи, например, Ассирия прямо называется орудием божьего гнева. С ее помощью Бог наказывает нарушивший заповеди Израиль. Второй Исайя называет персидского царя Кира божьим «помазанником», потому что тот становится инструментом в руках Бога, который освобождает с его помощью прощенный Израиль.

Мне кажется, что происходящее сейчас с «Троицей» может иметь более глубокий смысл, чем кажется на первый взгляд. Слишком уж яркий месседж получается. Как раз для самой консервативной аудитории — той, до которой до сих пор достучаться вообще было невозможно.

В Первой книге Царств израильтяне терпят поражение от филистимлян и решают принести на поле боя Ковчег Завета. Логика практически магическая: у нас есть величайшая святыня — следовательно, Бог обязан обеспечить нам победу.

Ничего подобного не происходит. Филистимляне разбивают израильтян и захватывают Ковчег. Погибают сыновья первосвященника Илия. Узнав о потере Ковчега, умирает сам Илий.

Оказывается, святыня — это не оружие в руках владеющих ею и не талисман, гарантирующий им божье покровительство. Более того, Бог допускает унижение собственной святыни, чтобы обнаружилась неправедность тех, кто считает себя ее законными распорядителями.

А можно вспомнить историю разрушения Первого храма. Иудеи тогда убеждали себя: у нас, дескать, есть Храм Господень, следовательно, Иерусалим не может погибнуть. Иеремия говорил им: не надейтесь на магическую формулу «храм Господень». Если вы творите неправду, сам факт обладания святыней вас не спасет. Затем происходит немыслимое — вавилоняне разрушают храм.

Выясняется, что Всевышний вполне способен допустить гибель собственного святилища, если его сохранение начинает служить моральным оправданием неправедного порядка.

И вот я думаю: если можно было сделать это с Ковчегом и Храмом, то почему нельзя было использовать почитаемую россиянами икону, чтобы продемонстрировать им неправедность той власти, которую они бездумно вознесли на пьедестал? Может быть именно в момент своей гибели икона совершает тот самый поступок, ради которого когда-то была создана? Заставляет россиян увидеть то, на что они отказываются смотреть.

У буддистов есть притча о группе случайно оказавшихся вместе людей, которые укрылись в маленьком придорожном святилище от снежной бури, застигшей их на горном перевале. Было жутко холодно, дров вокруг не нашлось и становилось ясно, что за ночь люди замерзнут насмерть. Тогда бывший в числе укрывшихся монах взял топор и разрубил на куски деревянную статую Будды. Люди развели огонь, они были спасены. Один спросил, как у монаха поднялась рука уничтожить святыню. «Разве истинная природа Будды, скрытая в дереве, из которого была сделана статуя, — не в том, что его — это дерево — можно сжечь, чтобы согреть несколько замерзающих людей, включая детей?» — ответил монах.

Если уничтожение деревянного Будды спасает человека, то уничтожить его может оказаться более «буддийским» поступком, чем молиться на него.

Христианству эта логика тоже не чужда. Иисус ставил содержание заповеди выше ее сакрализованной формы: «Суббота для человека, а не человек для субботы». Смысл выше ритуала.

В свете сказанного, применительно к рублевской иконе вопрос можно поставить ребром: что важнее – физическое сохранение иконы или реализация того божественного замысла, который она воплощает?

Если представить, что шедевр гибнет, но его уничтожение становится мощным нравственным событием – заставляет миллионы людей увидеть ложь тех, кто объявил себя хранителями христианских святынь, — получается парадокс: икона может исполнить свое предназначение именно ценой собственной гибели. Не в этом ли заключался изначально заложенный в нее при ее создании смысл, — так же, как когда-то при рождении Иисуса ему было предначертано умереть на кресте?

Не знаю, является ли происходящее частью изначального высокого замысла, но о политических последствиях гибели иконы, если она случится, можно говорить вполне уверенно.

Смысл передачи «Троицы» был совершенно очевиден: власть возвращает святыню Церкви, Путин выступает как восстановитель исторической справедливости, как покровитель православия и русской традиции. Плачевный результат происшедшего обнуляет этот месседж властей. Путин не восстанавливает святость, а убивает ее.

Ну а если россияне, подобно древнему Израилю, не поймут смысл происшедшего, на их головы будут сыпаться все новые и новые несчастья.

Аббас Галлямов, «Телегам»

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