Украинские военные под Купянском сбили уникальный российский октокоптер

Украинские военные под Купянском сбили уникальный российский октокоптер1
- 15.09.2026, 14:33
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Дрон мог нести 20-килограммовые боеприпасы.
На Купянском направлении уничтожен уникаальный российский октокоптер, способный сбрасывать тяжелые мины и боеприпасы. Об этом сообщила 77-я отдельная аэромобильная бригада ДШВ ВС Украины, бойцы которой уничтожили этот дрон.
В бригаде отмечают, что речь идет о спаянных FPV-дронах с восемью двигателями, повышенная грузоподъемность которых позволяет оккупантам сбрасывать на позиции противотанковые мины и другие боеприпасы весом более 20 килограммов.
Отмечается, что, несмотря на сложную ситуацию на направлении и регулярные попытки противника совершенствовать своё вооружение, бойцы бригады эффективно ликвидируют новейшие дроны, противодействуют вражеской тактике и срывают реализацию замыслов оккупантов.
На видео, которое разместила бригада, видно, как сбивают этот 8-моторный дрон, а также уничтожают позиции врага и самих российских оккупантов.