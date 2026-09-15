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Украинские военные под Купянском сбили уникальный российский октокоптер

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  • 15.09.2026, 14:33
  • 3,640
Украинские военные под Купянском сбили уникальный российский октокоптер

Дрон мог нести 20-килограммовые боеприпасы.

На Купянском направлении уничтожен уникаальный российский октокоптер, способный сбрасывать тяжелые мины и боеприпасы. Об этом сообщила 77-я отдельная аэромобильная бригада ДШВ ВС Украины, бойцы которой уничтожили этот дрон.

В бригаде отмечают, что речь идет о спаянных FPV-дронах с восемью двигателями, повышенная грузоподъемность которых позволяет оккупантам сбрасывать на позиции противотанковые мины и другие боеприпасы весом более 20 килограммов.

Отмечается, что, несмотря на сложную ситуацию на направлении и регулярные попытки противника совершенствовать своё вооружение, бойцы бригады эффективно ликвидируют новейшие дроны, противодействуют вражеской тактике и срывают реализацию замыслов оккупантов.

На видео, которое разместила бригада, видно, как сбивают этот 8-моторный дрон, а также уничтожают позиции врага и самих российских оккупантов.

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