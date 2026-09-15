Япония впервые преодолела отметку в 100 000 долгожителей 3 15.09.2026, 14:45

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Фото: Bloomberg

Страна установила новый мировой рекорд.

Министерство здравоохранения Японии опубликовало свежий отчет, согласно которому число долгожителей в стране достигло 107 677 человек. При этом подавляющее большинство населения этой возрастной категории - около 88% - составляют женщины, пишет The Straits Times.

Самым пожилым человеком в Японии сейчас является Фуё Кисимото, 114 лет — последний подтверждённый человек, родившийся в эпоху Мэйдзи.

Япония занимает первое место в мире по числу долгожителей. Когда учет только начали вести в 1963 году, их было 153.

Рекордные показатели подчеркивают лидерство страны по продолжительности жизни, достигнутое благодаря качественной системе здравоохранения, развитой медицине, правильному питанию и активному образу жизни.

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