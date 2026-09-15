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В Беларуси запретили еще один российский шоколад

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  • 15.09.2026, 15:01
  • 2,370
В Беларуси запретили еще один российский шоколад

Уже четвертый с начала года.

Государственный комитет по стандартизации (Госстандарт) запретил с 15 сентября в Беларуси молочный шоколад российского производства «Мне без сахара».

Это уже четвёртый вид шоколада из РФ, который попал под ограничения за январь-сентябрь 2026 года. Продукцию выпускает АО «Акконд» из Чебоксар.

Во время испытаний специалисты обнаружили, что массовая доля молочного жира в шоколаде «Мне без сахара» составляет 0,9%, хотя для этого вида сладостей минимум – 2,5%.

Из-за этого, по мнению Госстандарта, продукт нельзя в полной мере считать молочным шоколадом.

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