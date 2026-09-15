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В переговорах Лукашенко с Коулом принимает участие новый американский дипломат

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  • 15.09.2026, 15:08
  • 1,548
В переговорах Лукашенко с Коулом принимает участие новый американский дипломат

Он хорошо знаком с ситуацией в Беларуси.

Вместе со спецпосланником президента США по Беларуси Джоном Коулом в Минск 15 сентября приехал американский дипломат Кристофер Панико, который раньше уже неоднократно работал в Беларуси. В переговорах с белорусскими властями он заменил бывшего заместителя помощника госсекретаря США Криса Смита, сообщает Charter97.org.

В 1999 году Кристофер Панико работал в Минске в Консультативно-наблюдательной группе ОБСЕ. До этого он был экспертом подразделения Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии.

17 октября 1999 года Кристофер Панико непосредственно принимал участие в первом «Марше свободы» в Минске. Он присутствовал на демонстрации как представитель ОБСЕ. По его свидетельству, после попытки Николая Статкевича договориться с милицией о маршруте началось жесткое избиение демонстрантов. Панико также сообщал, что сотрудники ОБСЕ ездили по отделениям милиции, пытались получить доступ к задержанным и собирались присутствовать на судебных процессах.

Интересная деталь: его первая белорусская командировка продолжалась и в 2000 году. 25 марта 2000 года во время оппозиционной акции в Минске белорусская милиция задержала самого Кристофера Панико примерно на два часа, несмотря на предъявленное им дипломатическое удостоверение. ОБСЕ официально протестовала против этого.

2010 год: возвращение в Минск в качестве американского дипломата

Кристофер Панико снова прибыл в Минск примерно за два месяца до президентских выборов 19 декабря 2010 года и последовавшего разгона массовых протестов на Площади.

В 2010–2012 дипломат находился в Беларуси и возглавлял политико-экономический отдел посольства США.

Дипломат поддерживал отношения с белорусской демократической оппозицией и правозащитными структурами. Например, в августе 2011 года белорусский правозащитный центр «Весна» сообщал, что первый секретарь посольства США Кристофер Панико посетил офис организации после ареста Алеся Беляцкого.

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