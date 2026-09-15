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В России разгорается борьба между технократами и ФСБ

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  • 15.09.2026, 15:19
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В России разгорается борьба между технократами и ФСБ

Внутри государства идет «тихая война».

Внутри российской власти идет скрытая борьба между чиновниками, которые развивают цифровые технологии, и ФСБ, предпочитающей традиционные методы контроля над обществом, пишет The New York Times со ссылкой на российского чиновника, участвующий в создании цифровой инфраструктуры страны (перевод — сайт Charter97.org).

Министерство цифрового развития и другие технологические ведомства конфликтуют с ФСБ, в частности с ее подразделением, отвечающим за политический контроль. Силовики используют созданные государством цифровые инструменты, но сами не участвовали в их разработке.

При этом ФСБ предпочитает старые методы слежки и давления, даже если ради этого приходится отключать или ограничивать технологии, на которые государство потратило миллиарды.

«Внутри государства идет тихая война», — рассказал чиновник.

Причина конфликта не только в разных подходах к контролю над обществом. Развитие искусственного интеллекта может серьезно изменить работу российских спецслужб. Многие функции, которые сейчас выполняют тысячи сотрудников, в будущем способны взять на себя автоматизированные системы.

«ФСБ заинтересована в сохранении собственного аппарата и влияния. Чем больше государство полагается на ИИ и цифровые системы, тем меньше необходимость в традиционной работе силовиков», пишут авторы.

В результате две структуры фактически конкурируют за влияние на Путина. Кремль требует ускорять развитие искусственного интеллекта и цифровых платформ, одновременно настаивая на технологическом суверенитете России.

Кремль хочет создать высокотехнологичное государство, способное контролировать общество с помощью ИИ, но силовые структуры опасаются, что те же технологии могут постепенно сделать ненужной часть их собственного аппарата.

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