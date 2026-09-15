За две недели «Хартия» уничтожила почти 100 единиц российской техники

За две недели «Хартия» уничтожила почти 100 единиц российской техники1
- 15.09.2026, 16:24
Общее количество уничтоженных в сентябре российских целей измеряется тысячами.
Корпус Нацгвардии Украины «Хартия» поделился информацией о том, как прошли первые две недели сентября.
«Осень началась под ударами «Хартии», - говорится в сообщении в телеграм-канале подразделения. - За первую половину сентября количество уничтоженных российских целей измеряется тысячами».
Уничтожено и подавлено 1881 БпЛА и наземных роботов. Также подразделения в полосе ответственности корпуса «Хартия» уничтожили 204 оккупантов, 89 единиц техники, 16 единиц вооружения и 362 вражеских фортификации.