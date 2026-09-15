В Гомельском районе создадут постоянный пограничный пост для проверки документов 6 15.09.2026, 16:27

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Модуль пограничников должен появиться в этом месте до начала ноября.

Как заметил «Флагшток», для Шарпиловского сельисполкома закупают модуль для несения службы пограничными нарядами в поселке Некрасов. Он расположен на локальной автодороге, которая ведет вглубь Гомельского района от паромной переправы через реку Сож в районе санатория «Золотые пески». Далее дорога выходит на трассу Е95 («Черниговское шоссе»).

Согласно с закупкой, модуль пограничников должен появиться здесь до начала ноября 2026 года. В документации тендера есть описание и фото желаемого модуля, который обойдется в 24 тыс. рублей.

Это вагончик размером 3 на 4 метра с каркасом из профилей разного сечения. Фасад должен быть облицован металлическими кассетами из плоского листа с полимерным покрытием. Наружные стены должны быть выполнены из сэндвич-панелей.

На прикрепленных фото на вагончике есть надпись «Проверка документов». Из этого следует, что в данном месте создадут постоянный пограничный пост для контроля документов.

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