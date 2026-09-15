Сибига: Украина поддерживает новое предложение США по перемирию с РФ 1 15.09.2026, 16:53

Андрей Сибига

Фото: KIRILL CHUBOTIN / / FORUM

В то же время, окончательного соглашения с Россией пока нет.

Украина готова поддержать дипломатические усилия США по договоренности об энергетическом перемирии с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в эфире «Новости LIVE».

Украина поддерживает новое предложение перемирия

По словам Сибиги, Украина будет работать над реализацией предложения США по энергетическому перемирию со страной-агрессором.

В настоящее время международные партнеры проинформированы о позиции Украины относительно возможной паузы в ударах по энергетике РФ, говорит министр.

- Украина поддерживает усилия Соединенных Штатов, направленные на достижение энергетического перемирия, - заверил Сибига.

Он также уточнил, что несколько других близких международных партнеров уже передали свои предложения по работе над будущей договоренностью.

В то же время, говорит министр, окончательного соглашения с Россией пока нет. Украина надеется, что совместные усилия международных партнеров, прежде всего США, помогут достичь соглашения.

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