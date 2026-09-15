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В Беларусь из Западной Европы смещается фронтальный раздел

  • 15.09.2026, 17:08
В Беларусь из Западной Европы смещается фронтальный раздел

Прогноз погоды на 16-18 сентября.

16 сентября погодные условия в Беларуси продолжит определять область повышенного атмосферного давления, в дневные часы ожидается поступление теплой воздушной массы с Западной Европы. Переменная облачность, сообщает Белгидромет.

Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах будет сгущаться туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем южный от слабого до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +7..+13°С, местами +4..+6°С, максимальная днем +20..+26°С. Атмосферное давление будет падать.

17 сентября в ночные часы в основном сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, лишь по западу и северо-западу, а утром и днем на большей части территории республики погоду будет определять фронтальный раздел, смещающийся с Западной Европы. Облачно с прояснениями. Ночью местами по западу и северо-западу страны пройдут кратковременные дожди. Утром и днем на большей части территории страны дожди, местами по северу республики ожидаются сильные дожди.

Днем в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер южный с переходом на западный умеренный, утром и днем порывистый, днем местами по юго-востоку сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от +7°С по востоку до +15°С по западу, максимальная днем от +14°С по западу до +26°С по юго-востоку.

18 сентября ночью сохранится влияние фронтального раздела, смещающегося в восточном направлении; днем погодные условия в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления. Облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в отдельных районах по юго-востоку республики пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+13°С, максимальная днем +15..+22°С.

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