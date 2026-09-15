После войны Путина ждут три проблемы, которые не решит Трамп 15.09.2026, 17:31

Главная из них — ордер Международного уголовного суда на арест.

Всего за десять состоялись сразу несколько важных дипломатических контактов Путина с США. Сначала в Кремле он провел трехчасовую встречу со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, затем около часа разговаривал с президентом США Дональдом Трампом по телефону. Позже украинская сторона заявила о подготовке возможных трехсторонних переговоров, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Однако ни одна из этих встреч не привела к прекращению огня или уступкам со стороны Москвы. Завершение войны не вернет российскому президенту прежнее положение на международной арене. На его будущем будут сказываться как минимум три фактора.

Первый из них — ордер Международного уголовного суда на арест Путина, выданный в 2023 году по делу о незаконной депортации украинских детей. Вашингтон может улучшить отношения с Кремлем, но отменить решение суда не способен.

Вторая проблема связана с Китаем. После потери европейского энергетического рынка Россия стала значительно сильнее зависеть от Пекина. Китай покупает российскую нефть на собственных условиях, а переговоры о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2» фактически зашли в тупик.

«Москве по-прежнему приходится продавать на рынке, где покупатель диктует условия», — считают авторы.

Наконец, нормализация отношений с США не означает возвращения России к положению начала 2022 года. Путин сможет встречаться с американским руководством и участвовать в международных саммитах, но в Европе его по-прежнему будут воспринимать как фигуранта международного уголовного дела.

«После войны Путин, скорее всего, не будет ни полностью изолирован, ни полностью оправдан. Его положение будет гораздо сложнее. Кремль получит дипломатический доступ, но цена войны останется прежней», — пишут эксперты.

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